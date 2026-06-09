Genuss kommt in Boxen: Kooperation für Vielfalt

Eine neue Kooperation macht die heimische Lebensmittelvielfalt nun erlebbar. Mehrere Unternehmen schlossen sich zusammen und verbinden damit die Vielfalt mit den Delikatessen.
Gutes Essen macht nicht nur satt, sondern schafft Gefühle und verleiht Anlässen eine zusätzliche Bedeutung. Mit dieser Idee gehen die Geigenseer Privatbrauerei, die Genussplattform Gaumenfest.at und mehrere Osttiroler Produzenten einen neuen Weg der Zusammenarbeit.
Sie verbinden die Vielfalt der regionalen Lebensmittel und entwickelten zum Auftakt der Kooperation mehrere Genussboxen. Darin sind heimische Lebensmittel mit Bierspezialitäten kombiniert. Hinzu kommen eine Wagyu-Burger-Box, eine Milchkalb-Burger-Box, eine Speckjause oder eine Wildbox, die direkt ins Haus geliefert werden.
„Bier ist weit mehr als ein Getränk. Es steht nicht nur für Genuss oder gute Momente. Mit dieser Kooperation möchten wir zeigen, wie spannend die Verbindung von Braukultur und hochwertigen regionalen Lebensmitteln sein kann“, erklärt Bastian Stolz, Geschäftsführer der Geigenseer Privatbrauerei.
Gutes Essen kann das Leben bereichern, Menschen zusammenbringen und besondere Erinnerungen schaffen.
Claudia Hölbling, Geschäftsführerin von Gaumenfest.at
Zeit für die schönen Dinge des Lebens
Die vielen unterschiedlichen Boxen sollen auch inspirieren, sich bewusst Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen. „Gutes Essen kann das Leben bereichern, Menschen zusammenbringen und besondere Erinnerungen schaffen. Hinter regionalen Lebensmitteln stehen nicht nur hochwertige Rohstoffe, sondern auch Menschen, Leidenschaften und Überzeugungen“, erklärt Claudia Hölbling, Geschäftsführerin von Gaumenfest.at. Die Genussboxen werden am 12. und 13. Juni rechtzeitig vor dem Vatertag zugestellt.
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