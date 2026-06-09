Genuss kommt in Boxen: Kooperation für Vielfalt

Zeit für die schönen Dinge des Lebens

Die vielen unterschiedlichen Boxen sollen auch inspirieren, sich bewusst Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen. „Gutes Essen kann das Leben bereichern, Menschen zusammenbringen und besondere Erinnerungen schaffen. Hinter regionalen Lebensmitteln stehen nicht nur hochwertige Rohstoffe, sondern auch Menschen, Leidenschaften und Überzeugungen“, erklärt Claudia Hölbling, Geschäftsführerin von Gaumenfest.at. Die Genussboxen werden am 12. und 13. Juni rechtzeitig vor dem Vatertag zugestellt.