KI gegen das Gesetz: Schlau oder chancenlos?

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen. Ob Bewerbungen, Referate, einfache Mails oder sogar Businesspläne – fast jeder zweite Österreicher benutzt mittlerweile täglich KI-Chatbots. Manche verwenden den digitalen Assistenten während der Arbeit, um Prozesse zu erleichtern, oder im Studium, um Abschlussarbeiten aufs Papier zu bringen. Andere fragen die KI um Rat bei kniffligen Entscheidungen. Aber kann ein digitaler Helfer auch einen Anwalt ersetzen? Eine Frau aus dem Burgenland wollte genau das wissen.