Aufsichtsrat weist die Vorwürfe zurück

Keine Beanstandungen bei Sonderprüfung

Nach der Mittagspause folgte Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Julius Marhold. Seiner Meinung nach habe die Wohnbaugesellschaft „sehr gute Arbeit geleistet“, was die Revision bestätigt habe. Auch bei zwei Sonderprüfungen habe es keine Beanstandungen gegeben. Von der Anzeige gegen den früheren Mitarbeiter habe er gewusst. Der Aufsichtsrat sei ordnungsgemäß informiert worden. Von der Diversion habe er erst jetzt durch die Medien erfahren, weil die Entscheidung nach seinem Ausscheiden gefallen sei, so Marhold.