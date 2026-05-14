Wer ist beim Thema Asbest jetzt zuständig?

Nachdem Greenpeace – wie berichtet – nun auch in Schotterstraßen Asbest gefunden und die Landesregierung erneut zum Handeln aufgefordert hat, übt das Land Kritik an der Vorgehensweise der Umweltschutzorganisation. Diese betreibe eine erfolglose Verunsicherungstaktik und versuche durch punktuelle Messungen zu dramatisieren. Diese Daten würden nichts über die tatsächliche Gefährdung aussagen. Auch sei die Situation in Ungarn nicht mit dem Burgenland vergleichbar. Doch auch das Land ist der Meinung, dass der Bund tätig werden müsse.