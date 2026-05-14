Obst- und Gemüseboxen direkt nach Hause geliefert

Seit heuer bietet das Gemüseunternehmen von Michael Pilsel und Christoph Mick fünf verschiedene Boxen an, die im gewünschten Abstand direkt zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Wir verlosen via Facebook und Instagram drei Boxen für einen Gemüsefreund. Spielen Sie mit!
„Wir schicken unsere Boxen vom Seewinkel im Burgenland bis nach Feldkirch in Vorarlberg – unseren BioVitaminen ist kein Weg zu weit“, erklären die beiden. Fünf verschiedene Kisten – die Obst-, Gemüse, Misch-, Heimat- und Heldenbox – stehen zur Wahl. Der Großteil der Ware wird selbst produziert, direkt vor dem Firmengebäude gibt es außerdem einen kleinen Selbstbedienungsladen für Kundschaft aus der Nähe.
„Man kann sich die Ware wöchentlich, 14-tägig oder monatlich bringen lassen“, so die Gemüsebauern. Bis Ende Mai ist für Neukunden die erste Box um 50 Prozent verbilligt. Die Krone Burgenland verlost für einen Gemüseliebhaber via Krone-Burgenland-Facebook- und Instagram-Seite für Juni, Juli und August jeweils eine Box nach Wahl. Viel Glück! Mehr Infos zur Firma gibts unter biovitbox.at
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