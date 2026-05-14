Obst- und Gemüseboxen direkt nach Hause geliefert

„Wir schicken unsere Boxen vom Seewinkel im Burgenland bis nach Feldkirch in Vorarlberg – unseren BioVitaminen ist kein Weg zu weit“, erklären die beiden. Fünf verschiedene Kisten – die Obst-, Gemüse, Misch-, Heimat- und Heldenbox – stehen zur Wahl. Der Großteil der Ware wird selbst produziert, direkt vor dem Firmengebäude gibt es außerdem einen kleinen Selbstbedienungsladen für Kundschaft aus der Nähe.