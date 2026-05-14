Toskana, Serengeti, Amazonas: Alles im Burgenland

„Kamera läuft!“ Naturgewaltig und mit viel Herz setzte sich Burgschauspieler Nicholas Ofczarek als rot-goldenes Testimonial erneut in Szene. Das Abenteuer wartet direkt vor der Haustür.
„Das Burgenland beruhigt meinen Geist auf so vielen Ebenen, das ist Luxus pur!“ Mit ergreifenden Worten erklärt Nicholas Ofczarek sein Engagement für das östlichste Bundesland. „Ich fühle mich hier sehr wohl, ich kann mein ehrliches Empfinden nur mit einem hervorragenden guten Gefühl weitergeben“, sagt der begnadete Mime. Zum fünften Mal stand Nicholas Ofczarek für das Burgenland vor der Kamera. Das Drehbuch scheute keinen Vergleich mit großartigen Naturlandschaften rund um den Globus.
Von der Serengeti bis zum Amazonas
Der Seewinkel ist die „Serengeti des Burgenlandes“. „Man glaubt, man ist wirklich in der Wildnis“, lässt der Burgschauspieler kaum Zweifel offen. Das Blaufränkischland lässt Parallelen mit der Toskana zu. Im Süden wird die Kanufahrt entlang der Raab zum exotischen Abenteuer wie auf dem Amazonas.
„So einen Naturgenuss spielt’s nur im Burgenland“, lautet die Botschaft der neuen Werbekampagne. „Alles liegt so nah. Die Vergleiche sind nicht weit hergeholt“, fasst Nicholas Ofczarek seine Eindrücke zusammen.
Ungeplanter Auftritt von „Adebar“
In einer großartigen Nebenrolle zu sehen ist ein Storch, der sich dem Kamerateam aus freien Stücken angeschlossen hat und gar nicht mehr fort wollte. „Unser Zaungast war alles andere als scheu. Adebar genoss förmlich seine ungeplanten Auftritte, und wir ebenso“, erzählt der Burgschauspieler mit einem herzlichen Schmunzeln.
Sein Kommentar zu einer Expedition im Kanu auf dem pannonischen Amazonas: „Wer innere Kraft finden möchte, sollte sich unbedingt die Zeit für einen Ausflug auf der Raab nehmen.“
„Enorme Vielfalt“
15 Jahre lang hatte das Burgenland keine TV-Werbung – bis Tourismuschef Didi Tunkel kam. Mit CMO Kurt Kaiser, Markenbotschafter Ofczarek und dem kreativen Produktionsteam präsentierte er die aktuelle Werbekampagne unter großem Beifall in der Schilfhalle auf dem Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen. Mittendrin Patrik Hierner, Bereichsleiter Lebensraum und Produktentwicklung im Tourismus, Landesrat Heinrich Dorner und Matthias Grün, Vorsitzender des Vorstandes der Esterházy Betriebe AG. Das Fazit: „Für so ein kleines Bundesland wird eine enorme Vielfalt geboten!“
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