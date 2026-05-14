Toskana, Serengeti, Amazonas: Alles im Burgenland

„Das Burgenland beruhigt meinen Geist auf so vielen Ebenen, das ist Luxus pur!“ Mit ergreifenden Worten erklärt Nicholas Ofczarek sein Engagement für das östlichste Bundesland. „Ich fühle mich hier sehr wohl, ich kann mein ehrliches Empfinden nur mit einem hervorragenden guten Gefühl weitergeben“, sagt der begnadete Mime. Zum fünften Mal stand Nicholas Ofczarek für das Burgenland vor der Kamera. Das Drehbuch scheute keinen Vergleich mit großartigen Naturlandschaften rund um den Globus.