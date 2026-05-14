Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Kampagne

Toskana, Serengeti, Amazonas: Alles im Burgenland

Burgenland
14.05.2026 06:00
Der Seewinkel als Serengeti des Burgenlandes: „Bin in der Wildnis“, sagt Ofczarek.
Der Seewinkel als Serengeti des Burgenlandes: „Bin in der Wildnis“, sagt Ofczarek.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

„Kamera läuft!“ Naturgewaltig und mit viel Herz setzte sich Burgschauspieler Nicholas Ofczarek als rot-goldenes Testimonial erneut in Szene. Das Abenteuer wartet direkt vor der Haustür.

0 Kommentare

„Das Burgenland beruhigt meinen Geist auf so vielen Ebenen, das ist Luxus pur!“ Mit ergreifenden Worten erklärt Nicholas Ofczarek sein Engagement für das östlichste Bundesland. „Ich fühle mich hier sehr wohl, ich kann mein ehrliches Empfinden nur mit einem hervorragenden guten Gefühl weitergeben“, sagt der begnadete Mime. Zum fünften Mal stand Nicholas Ofczarek für das Burgenland vor der Kamera. Das Drehbuch scheute keinen Vergleich mit großartigen Naturlandschaften rund um den Globus.

Von der Serengeti bis zum Amazonas
Der Seewinkel ist die „Serengeti des Burgenlandes“. „Man glaubt, man ist wirklich in der Wildnis“, lässt der Burgschauspieler kaum Zweifel offen. Das Blaufränkischland lässt Parallelen mit der Toskana zu. Im Süden wird die Kanufahrt entlang der Raab zum exotischen Abenteuer wie auf dem Amazonas.

„So einen Naturgenuss spielt’s nur im Burgenland“, lautet die Botschaft der neuen Werbekampagne. „Alles liegt so nah. Die Vergleiche sind nicht weit hergeholt“, fasst Nicholas Ofczarek seine Eindrücke zusammen.

Hierner, Kaiser, Ofczarek, Tunkel, Dorner und Grün (v. li.) stießen auf den Erfolg an.
Hierner, Kaiser, Ofczarek, Tunkel, Dorner und Grün (v. li.) stießen auf den Erfolg an.(Bild: Reinhard Judt)

Ungeplanter Auftritt von „Adebar“
In einer großartigen Nebenrolle zu sehen ist ein Storch, der sich dem Kamerateam aus freien Stücken angeschlossen hat und gar nicht mehr fort wollte. „Unser Zaungast war alles andere als scheu. Adebar genoss förmlich seine ungeplanten Auftritte, und wir ebenso“, erzählt der Burgschauspieler mit einem herzlichen Schmunzeln.

Sein Kommentar zu einer Expedition im Kanu auf dem pannonischen Amazonas: „Wer innere Kraft finden möchte, sollte sich unbedingt die Zeit für einen Ausflug auf der Raab nehmen.“

Der Storch hatte eine Nebenrolle.
Der Storch hatte eine Nebenrolle.(Bild: Andreas Hafenscher)

„Enorme Vielfalt“
15 Jahre lang hatte das Burgenland keine TV-Werbung – bis Tourismuschef Didi Tunkel kam. Mit CMO Kurt Kaiser, Markenbotschafter Ofczarek und dem kreativen Produktionsteam präsentierte er die aktuelle Werbekampagne unter großem Beifall in der Schilfhalle auf dem Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen. Mittendrin Patrik Hierner, Bereichsleiter Lebensraum und Produktentwicklung im Tourismus, Landesrat Heinrich Dorner und Matthias Grün, Vorsitzender des Vorstandes der Esterházy Betriebe AG. Das Fazit: „Für so ein kleines Bundesland wird eine enorme Vielfalt geboten!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
14.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 16°
Symbol leichter Regen
Güssing
3° / 16°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
9° / 16°
Symbol Regen
Neusiedl am See
9° / 17°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
6° / 16°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
138.081 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
117.470 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
86.748 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1486 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
912 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
836 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Mehr Burgenland
Gegen viel Bürokratie
„Weinzwillinge“ mischen unsere Winzerszene auf
Von wegen scheu
Warum Goldschakale jetzt auch in Gärten auftauchen
Bauern schlagen Alarm
Hohe Preise für Düngemittel werden zum Problem
Einkehr planen
Drei-Weinberge-Rundweg mit der App erkunden
Bildung anders
Schulen punkten mit ausgezeichneten Projekten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf