So gelingt auf Pisten ein Miteinander ohne Unfälle

Rund 15 Prozent von diesen Unfällen sind Kollisionen. Gemeinsam mit der Technischen Universität Graz wurden eigene Crashtests gemacht, um die gefährlichen Folgen einer Skikollision zu zeigen. Die Ergebnisse sind deutlich: „Fährt ein Kind mit 30 km/h gegen ein festes, ungesichertes Hindernis, wie beispielsweise einen Baum oder eine Seilbahnstütze, liegt das Risiko einer lebensbedrohlichen Verletzung trotz Helm bei über 90 Prozent“, rechnet die Studienleiterin Tabea Fian vor.