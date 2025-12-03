Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Züchter angeklagt

Höllenqualen bei Geburt: Bisonkuh und Kälbchen tot

Steiermark
03.12.2025 06:00
Das Bisonkalb und seine Mutter überlebten nicht. (Symbolbild)
Das Bisonkalb und seine Mutter überlebten nicht. (Symbolbild)(Bild: EPA/Piotr Polak)

Todesqualen soll eine Bisonkuh bei der Geburt durchlitten haben, ehe sie und das Kälbchen starben. Ein steirischer Züchter wurde im Juni wegen Tierquälerei durch Unterlassen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil wurde aufgehoben, am Dienstag bei der Neuauflage in Graz lehnte der Angeklagte eine Diversion ab: „Ich bin unschuldig!“

0 Kommentare

Rund 100 Bisons hält der angeklagte Steirer. Dabei wurde er schon mehrmals von Behörden gerügt, etwa weil einige der imposanten Rinder ausgebüxt waren. Aber auch wegen tierschutzrechtlicher Angelegenheiten soll er schon länger im Visier der Bezirkshauptmannschaft sein. Zu einem Tierhaltungsverbot ist es bislang aber nicht gekommen.

Und geht es nach dem 69-Jährigen, soll das auch so bleiben. Deswegen lehnt er die von Richter Hanspeter Draxler angebotene Diversion auch ab. „Selbst bei einer Diversion würde es ein Tierhalteverbot geben“, klärt der Verteidiger des Züchters auf. Auch die Erläuterung des Richters, dass der Steirer ja nichts aktiv falsch gemacht, aber es unterlassen habe, das Richtige zu tun, stößt auf taube Ohren. „Er ist davon ausgegangen, dass es ein normaler Geburtsvorgang ist“, so der Anwalt.

Zitat Icon

Es ist eine Tatbegehung durch Unterlassung. Sie haben nichts aktiv falsch gemacht, aber Sie haben es unterlassen, das Richtige zu tun.

Richter Hanspeter Draxler

Bild: Wulf Scherbichler

„Normale Abkalbung“
Zur Erklärung: Bereits im Sommer wurde der 69-Jährige wegen der Tierquälerei zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil wurde bekämpft, das Oberlandesgericht Graz hob es wegen einer genaueren Feststellung der zeitlichen Abläufe wieder auf. Wie schon im ersten Rechtsgang bestreitet der Angeklagte die Tat: „Für mich war es eine vollkommen normale Abkalbung.“

„Wieso haben Sie nicht noch einmal nach der Kuh gesehen?“, will der Richter wissen. „Du kannst einem Bison nicht helfen. Das lassen die Herde und die Kuh nicht zu, und das würde den Geburtsvorgang unterbrechen“, erklärt der Steirer. Die falsche Lage des Kalbs im Geburtskanal habe er nicht bemerkt.

Lesen Sie auch:
Das Mutterglück blieb einer Bisonkuh in der Steiermark verwehrt. (Symbolbild)
Steirer vor Gericht
Züchter ließ kalbende Bisonkuh qualvoll verenden
24.06.2025

„Qualvoller Tod“
Während das Kalb schon tot war, dürfte die Kuh noch stundenlang unter schmerzhaften Presswehen bis zur totalen Erschöpfung versucht haben, das Kalb zur Welt zu bringen, führte der Gutachter im ersten Prozess den qualvollen Tod aus. „Der Sachverständige kennt sich mit Bisons nicht aus. Ihr Verhalten unterscheidet sich extrem von Rindern“, betont der Angeklagte am Dienstag. Er hätte gern einen anderen Gutachter, bevorzugt vom deutschen Bisonzuchtverband.

Der Prozess wird vertagt, um die Sachverständigenfrage zu klären. Zudem soll noch eine Amtstierärztin als Zeugin aussagen.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
292.568 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
153.831 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.957 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1039 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf