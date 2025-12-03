Der Popstar aus der Vergangenheit

Rilke schrieb aus der eigenen Angst heraus, tauchte in die Schrecken ein und fand doch immer wieder Zuversicht, Mut und Motivation: „Dass etwas schwer ist, muss ein Grund mehr sein, es zu tun“ – denn „Jeder Tag ist der Anfang eines Lebens, jedes Leben ist der Anfang der Ewigkeit“. Darin liegt ein zeitloser Trost für eine Jugend, die im Angesicht von Kriegen, Klimawandel und wirtschaftlicher Krisen die großen Fragen einer ungewissen Zukunft fürchtet. „Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“