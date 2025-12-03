Der Popstar aus der Vergangenheit

Die Worte, die den Oberkörper des südkoreanischen Superstars Jimin, Mitglied der K-Pop-Truppe BTS, zieren, sind sicher eine Freude für jeden Deutschlehrer: „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.“ Es sind Gedichtzeilen von Rainer Maria Rilke.
Rund um seinen 150. Geburtstag am 4. Dezember ist der deutsche Dichter zum Popstar aufgestiegen. Auch Lady Gaga hat ein Rilke-Tattoo, er wird in Kultserien wie „Euphoria“ zitiert. Und auf TikTok & Co. gibt es einen wahren „#Rilke-Hype“. Wie Aphorismen aus Gedichten, Briefen und Romanen herausgepickt, erweisen sich seine Gedanken tatsächlich als erstaunlich „instagrammable“.
Rilke schrieb aus der eigenen Angst heraus, tauchte in die Schrecken ein und fand doch immer wieder Zuversicht, Mut und Motivation: „Dass etwas schwer ist, muss ein Grund mehr sein, es zu tun“ – denn „Jeder Tag ist der Anfang eines Lebens, jedes Leben ist der Anfang der Ewigkeit“. Darin liegt ein zeitloser Trost für eine Jugend, die im Angesicht von Kriegen, Klimawandel und wirtschaftlicher Krisen die großen Fragen einer ungewissen Zukunft fürchtet. „Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“
Wer braucht schon einen dieser unzähligen Lebensratgeber, wenn er „TikTok-Influencer“ Rilke lesen kann . . .
