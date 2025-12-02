Jedes zweite Essen auswärts: Land soll „aufkochen“

Vermutlich sind es nur noch die Älteren unter uns, die sich daran erinnern können. Wie der Apfelstrudel, der nur am Sonntag auf den Tisch gekommen ist, etwas richtig Besonderes für die ganze Familie war. Mit wie viel Bedacht die Oma den Strudelteig so sorgfältig dünn mit den Händen ausgezogen hat, bis man „eine Zeitung drunter“ lesen konnte. Wie selbst die Äpfel und vor allem Rosinen mit Respekt behandelt wurden.