Jedes zweite Essen auswärts: Land soll „aufkochen“

Jede zweite Mahlzeit wird in Österreich außer Haus eingenommen, explosionsartig ist der Konsum von Fertiggerichten gestiegen: eine Entwicklung, die nicht gerade gesünder macht und ganze Branchen aushebelt.
Vermutlich sind es nur noch die Älteren unter uns, die sich daran erinnern können. Wie der Apfelstrudel, der nur am Sonntag auf den Tisch gekommen ist, etwas richtig Besonderes für die ganze Familie war. Mit wie viel Bedacht die Oma den Strudelteig so sorgfältig dünn mit den Händen ausgezogen hat, bis man „eine Zeitung drunter“ lesen konnte. Wie selbst die Äpfel und vor allem Rosinen mit Respekt behandelt wurden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.