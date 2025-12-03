Hunderte Airbus-Maschinen müssen überprüft werden

Doch damit nicht genug: Erst am Wochenende sorgte ein anderes Problem für eine Reihe von Flugstreichungen. Software-Störungen zwangen Airlines weltweit, zahlreiche A320-Jets am Boden zu lassen. Airbus rief alle Betreiber auf, ihre Maschinen der A320-Familie erst nach einem Update wieder starten zu lassen – insgesamt waren rund 6000 Flugzeuge betroffen.