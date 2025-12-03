Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Widerwärtig!“

Carpenter empört über Video des Weißen Hauses

Society International
03.12.2025 07:10
Sabrina Carpenter nennt den Clip, den das Weiße Haus mit ihrem Song „Juno“ unterlegt hatte, ...
Sabrina Carpenter nennt den Clip, den das Weiße Haus mit ihrem Song „Juno“ unterlegt hatte, „bösartig und widerwärtig“.(Bild: APA/AFP/Leonardo Munoz)

Sabrina Carpenter hat sich empört über ein Video des Weißen Hauses geäußert, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird – unterlegt mit ihrem Song „Juno“. 

0 Kommentare

„Dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein“, schrieb sie auf der Plattform X. 

Sehen Sie hier den Clip des Weißen Hauses und Sabrina Carpenters Reaktion darauf:

Textzeile von Carpenter-Hit verwendet
Auf dem vom Weißen Haus geposteten Video sieht man zunächst Demonstranten, die gegen die Einwanderungsbehörde ICE protestieren. Dann ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte einen Mann in Handfesseln legen und einen anderen zu Boden werfen.

Dazu läuft in Schleife die Textzeile des Songs Juno „Have you ever tried this one?“ (Hast du diese schon mal probiert?). In dem Song wird angedeutet, dass es dabei um sexuelle Stellungen geht.

„Wir entschuldigen uns nicht dafür“
Das Portal „The Hill“ zitierte eine Sprecherin des Weißen Hauses mit den Worten: „Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir gefährliche, kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein“.

Lesen Sie auch:
Popsängerin Sabrina Carpenter spielt in Musical-Verfilmung von „Alice im Wunderland“ mit
Mega-Casting-Sensation
Dieser Pop-Superstar spielt „Alice im Wunderland“
13.11.2025
„Ihr liebt Sex!“
Sabrina Carpenter lässt für Magazin Hüllen fallen
13.06.2025

Carpenter ist eine Freundin von Popstar Taylor Swift, die im Präsidentschaftswahlkampf die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt hatte und dafür von Trump angegriffen wurde. Er hatte Swift aber zur Verlobung mit NFL-Spieler Travis Kelce gratuliert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
292.568 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
153.831 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.957 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1039 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Society International
„Widerwärtig!“
Carpenter empört über Video des Weißen Hauses
„Du musst was essen“
Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson
Drama um Dave Coulier
Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
„Schändlicher Rufmord“
P. Diddy erhebt schwere Vorwürfe gegen Netflix!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf