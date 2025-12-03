Blöde Sprüche während Einsätzen reichen Florianis

„Wir möchten daran erinnern, dass wir unsere Einsätze ehrenamtlich und bei jeder Witterung, ob Tag oder Nacht, leisten. Wir bitten darum, uns Einsatzkräften mit Respekt zu begegnen und das Engagement in der Gefahrenabwehr wertzuschätzen“, heißt es weiter. Doch was war der Anlass für diese öffentliche Nachricht?