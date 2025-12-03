Blöde Sprüche während Einsätzen reichen Florianis

Als die Feuerwehr Altmünster (OÖ) am Montag wegen einer Ölspur in einer Siedlung gerufen wurde, gingen alle von einem unkomplizierten Einsatz aus. Doch weil sie die Straße sperren mussten, wurde die Mannschaft von einem Anrainer angemotzt. Leider kein Einzelfall, wie der Kommandant der „Krone“ erklärt.
„In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Situationen, die uns als Einsatzkräfte nachdenklich stimmen. Bei Verkehrsunfällen, Ölspuren oder anderen Vorfällen kann es notwendig sein, Straßen teilweise oder vollständig zu sperren. Leider stoßen solche Sicherheitsmaßnahmen nicht immer auf Verständnis, werden unsere Teams verbal angegriffen“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Altmünster in sozialen Netzwerken.
„Wir möchten daran erinnern, dass wir unsere Einsätze ehrenamtlich und bei jeder Witterung, ob Tag oder Nacht, leisten. Wir bitten darum, uns Einsatzkräften mit Respekt zu begegnen und das Engagement in der Gefahrenabwehr wertzuschätzen“, heißt es weiter. Doch was war der Anlass für diese öffentliche Nachricht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.