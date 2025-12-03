Vorteilswelt
Wenig Dankbarkeit

Blöde Sprüche während Einsätzen reichen Florianis

Oberösterreich
03.12.2025 06:00
Die Feuerwehrleute mussten sich beim Entfernen der Ölspur blöd anraunzen lassen.
Die Feuerwehrleute mussten sich beim Entfernen der Ölspur blöd anraunzen lassen.(Bild: FF Altmünster)

Als die Feuerwehr Altmünster (OÖ) am Montag wegen einer Ölspur in einer Siedlung gerufen wurde, gingen alle von einem unkomplizierten Einsatz aus. Doch weil sie die Straße sperren mussten, wurde die Mannschaft von einem Anrainer angemotzt. Leider kein Einzelfall, wie der Kommandant der „Krone“ erklärt.

„In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Situationen, die uns als Einsatzkräfte nachdenklich stimmen. Bei Verkehrsunfällen, Ölspuren oder anderen Vorfällen kann es notwendig sein, Straßen teilweise oder vollständig zu sperren. Leider stoßen solche Sicherheitsmaßnahmen nicht immer auf Verständnis, werden unsere Teams verbal angegriffen“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Altmünster in sozialen Netzwerken.

„Wir möchten daran erinnern, dass wir unsere Einsätze ehrenamtlich und bei jeder Witterung, ob Tag oder Nacht, leisten. Wir bitten darum, uns Einsatzkräften mit Respekt zu begegnen und das Engagement in der Gefahrenabwehr wertzuschätzen“, heißt es weiter. Doch was war der Anlass für diese öffentliche Nachricht?

