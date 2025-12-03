„Jedes Jahr gibt der Körper mehr den Geist auf“

Zehn Saisonen in der Miliardenliga NBA schaffen nicht viele Basketballer – Jakob Pöltl schon! Der 2,13-Meter-Center sprach beim Besuch der „Krone“ in Toronto über seine körperliche Verfassung, sportliche Ziele, Weihnachten und die Fußball-WM.
Krone: Jakob, vor zehn Saisonen sind wir nach deinen ersten NBA-Spielen ebenfalls im Lokal Taverne direkt neben der imposanten Heim-Arena der Toronto Raptors gesessen. Damals hast du gesagt, dass es schwierig sei, in diese Basketball-Liga zu kommen, aber noch schwieriger, drin zu bleiben...
Pöltl: „Wenn man bedenkt, dass eine Karriere hier im Schnitt keine fünf Saisonen dauert, ist sehr viel richtig gelaufen. Ich bin froh, dass ich immer noch dabei sein kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.