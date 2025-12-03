„Jedes Jahr gibt der Körper mehr den Geist auf“

Krone: Jakob, vor zehn Saisonen sind wir nach deinen ersten NBA-Spielen ebenfalls im Lokal Taverne direkt neben der imposanten Heim-Arena der Toronto Raptors gesessen. Damals hast du gesagt, dass es schwierig sei, in diese Basketball-Liga zu kommen, aber noch schwieriger, drin zu bleiben...

Pöltl: „Wenn man bedenkt, dass eine Karriere hier im Schnitt keine fünf Saisonen dauert, ist sehr viel richtig gelaufen. Ich bin froh, dass ich immer noch dabei sein kann.“