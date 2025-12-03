Schicksal in NÖ: 80 Prozent müssen pendeln

Öffis oft auf der Kriechspur

Der Weg in die Arbeit ist 31 Kilometer weit, 30 Minuten werden dafür aufgewendet – durchschnittlich. Viele Pendler können davon nur träumen. Denn 40 Prozent sind am Wohnort gar nicht oder kaum an Öffis angebunden. Klar, dass es sich auf den Straßen staut. „Um ins nächste regionale Zentrum zu kommen, benötigt man mit Öffis durchschnittlich 66 Prozent mehr Zeit als mit dem Auto. Im Bezirk Hollabrunn sogar 122 Prozent“, rechnet Berger vor.