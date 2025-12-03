Das gab’s noch nie! Bundesliga als Schneckenrennen

Optimisten sprechen von der spannendsten Fußball-Bundesliga aller Zeiten. Denn: So eng wie derzeit ging es in Österreichs höchster Spielklasse überhaupt noch nie zu! Tabellenführer Salzburg und den Sechstplatzierten Hartberg trennen gerade einmal vier mickrige Pünktchen. Und selbst die Wolfsberger auf Platz sieben (fünf Punkte zurück) sowie die achtplatzierten Rieder (sechs Zähler hinter Salzburg) sind noch in Tuchfühlung mit der Spitze.