In Graz rennt beim Derby sogar im Häfn der Schmäh

Die Farben trennen sie, dafür eint sie der Humor. Joachim Trummer und Alfred Zaruba arbeiten als Justizbeamte in den Werkstätten des Grazer Gefängnisses Karlau und sind jeweils eher große Fußballfans. Während Betriebsleiter Trummers Herz für den GAK schlägt, gehört jenes von Zaruba voll und ganz dem SK Sturm.