In Graz rennt beim Derby sogar im Häfn der Schmäh

Der Derby-Countdown tickt! Am Sonntag prallt Sturm im großen Grazer Derby auf den GAK – erstmals werden über 17.000 Fans in der Merkur Arena erwartet. Aber nicht nur im Stadion knistert‘s, in der ganzen Stadt herrscht Derbyfieber. Sogar im Gefängnis Karlau.
Die Farben trennen sie, dafür eint sie der Humor. Joachim Trummer und Alfred Zaruba arbeiten als Justizbeamte in den Werkstätten des Grazer Gefängnisses Karlau und sind jeweils eher große Fußballfans. Während Betriebsleiter Trummers Herz für den GAK schlägt, gehört jenes von Zaruba voll und ganz dem SK Sturm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.