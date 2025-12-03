Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt

Als in der Nacht auf 26. November Brandmelder in einer Wohnanlage am Marlen-Haushofer-Weg in der Wiener Donaustadt losgingen, rechnete niemand damit, dass ein Folter-Mord der Auslöser gewesen sein könnte. Ein schwarzer Mercedes brannte völlig aus – am Rücksitz saß der Leichnam des 21-jährigen Ukrainers Danylo K.

Bei lebendigem Leib verbrannt

Nachdem dieser furchtbare Mord an einem 21-jährigen ukrainischen Studenten vor einer Woche Wien erschüttert hatte, fügen sich nun immer mehr Teile des Kriminal-Puzzles zusammen. Die Polizei schilderte in einer Pressekonferenz am Dienstag sämtliche schauderhaften Tatdetails.