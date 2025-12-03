Langweiler Hahn folgt auf Großkotz Mahrer

Von einem langjährigen EU-Kommissar drohen der Regierung keine derartigen Gefahren. Zwar war Hahn auch einmal in der Privatwirtschaft. Doch das ist lange her und spielte sich in der Chefetage von Novomatic ab. Und der Glücksspielkonzern soll nicht immer so weit von der heimischen Politik entfernt gewesen sein.