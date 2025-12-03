Netanyahus Canossagang

Das erinnert an den historischen Canossagang in der deutschen Geschichte. König Heinrich IV. pilgerte zum Papst, seinem Erzfeind, nach Canossa, um von dessen Kirchenbann befreit zu werden. Gregor VII. ließ ihn 3 Tage barfüßig bei Eis und Schnee vor dem Burgtor warten. Schließlich sah er sich gezwungen, den König vom Bann zu lösen, da ein Priester reuigen Sündern vergeben muss.