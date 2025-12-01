Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

So feiern wir heuer

Was für uns zu Weihnachten wirklich zählt

Leben
01.12.2025 18:00
Das Festessen ist für jeden Zweiten unverzichtbar.
Das Festessen ist für jeden Zweiten unverzichtbar.(Bild: stock.adobe.com - Gorodenkoff )

Wie feiern die Österreicher heuer Weihnachten? Eine neue Studie gibt spannende Einblicke in Gewohnheiten und Erwartungen rund ums Fest. Und sie verrät, welche Aspekte für viele eine besondere Rolle spielen.

0 Kommentare
Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Saisonstart in Ischgl
Rita Ora: „Musik zu machen wird nicht einfacher!“
Folge von Montag
Neue Bewegungswoche: Wir starten durch mit Philipp
Folge von Sonntag
Nach nur 20 Minuten neue Energie für den Tag!
Cornelius Obonya im krone.tv-Interview bei der MEFCS-Gala
Obonya über Populismus
„Bitte Verschwörungsmythen in die Tonne klopfen“
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
251.254 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
143.832 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
142.300 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Leben
Krone Plus Logo
So feiern wir heuer
Was für uns zu Weihnachten wirklich zählt
Astro-Astrid im Talk
Adventzauber, Vollmond und magische Begegnungen
Krone Plus Logo
Experte zu Angiosarkom
So tückisch ist Gottschalks Krebserkrankung
Krone Plus Logo
Schnee von gestern?
Wo man weiße Weihnachten bald abschreiben kann
Folge von Montag
Neue Bewegungswoche: Wir starten durch mit Philipp

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf