Aufreger bei Dortmund-Aus: Schiri kontert Kritik

Schiedsrichter wehrt sich

Und was sagt der Schiedsrichter? „Ich sehe schon ein Halten, aber nur ein maximal minimales, ein ineffektives Halten“, meinte Stieler bei der ARD. „Was ich auch sehe ist, dass der Spieler nach oben guckt und sieht, dass er den Ball nicht mehr kriegt, dann dieses Halten spürt, es dankend annimmt und zu Boden geht. Für einen Elfmeter ist mir das deutlich zu wenig. Ich kann die Aufregung verstehen, aber meine Devise waren nur klaren Sachen und für mich war das deutlich zu wenig.“