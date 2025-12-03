Vorteilswelt
Um Elfmeter betrogen?

Aufreger bei Dortmund-Aus: Schiri kontert Kritik

Fußball International
03.12.2025 07:06
Große Enttäuschung bei den Dortmund-Stars
Große Enttäuschung bei den Dortmund-Stars(Bild: EPA/Friedemann Vogel)

Enttäuschung und Schiri-Frust beim BVB! Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen ärgerten sich die Dortmunder über Tobias Stieler. Der Referee wehrte sich wiederum gegen die schwarz-gelbe Kritik.

Was war passiert? In der 19. Minute wurde Dortmunds Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka im Strafraum von Leverkusens Verteidiger Jarell Quansah gehalten. Der BVB forderte einen Strafstoß, doch der Pfiff von Tobias Stieler blieb aus.

Tobias Stieler
Tobias Stieler(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

„Elfmeter und Rote Karte“
„Man hat ganz klar gesehen: Er wurde festgehalten“, schimpfte Co-Trainer Robert Kovac schon in der Pause bei Sky. Der jüngere Bruder von Chefcoach Niko Kovac betonte: „Er kann dann nicht zum Abschluss kommen. Es ist für mich ganz klar ein Elfmeter. Rote Karte. Und dann verläuft das Spiel ganz anders.“

Auch Kapitän Emre Can war nach der 0:1-Niederlage und dem bitteren Aus außer sich: „Das ist Elfmeter. Ganz klar. Ganz klar für mich ein Elfmeter. Er hält ihn auch ziemlich lange. Wenn er ihn nicht hält, kommt er ganz klar zu einer Torchance, zu einer hundertprozentigen. Deswegen würde ich sagen: Elfmeter.“ Doch auch der VAR schaltete sich nicht ein.

Schiedsrichter wehrt sich
Und was sagt der Schiedsrichter? „Ich sehe schon ein Halten, aber nur ein maximal minimales, ein ineffektives Halten“, meinte Stieler bei der ARD. „Was ich auch sehe ist, dass der Spieler nach oben guckt und sieht, dass er den Ball nicht mehr kriegt, dann dieses Halten spürt, es dankend annimmt und zu Boden geht. Für einen Elfmeter ist mir das deutlich zu wenig. Ich kann die Aufregung verstehen, aber meine Devise waren nur klaren Sachen und für mich war das deutlich zu wenig.“

