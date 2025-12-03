„In Copper war ich einfach nicht gut genug“

„Vielleicht wollte ich es erzwingen“

„Meine Leistung beim Rennen in Copper Mountain war einfach nicht gut genug und darum ging es auch gleich danach zurück in die Heimat“, erklärt der 24-Jährige, der mit Nummer 63 gestartet, als 49. die Qualifikation für das Finale der besten 30 um 2,05 Sekunden verpasst hatte. „Die Piste wäre noch in gutem Zustand gewesen, aber ich bin einfach nicht gut gefahren und habe es vielleicht auch zu sehr erzwingen wollen“, analysiert der Atomic-Pilot, der vorigen Winter in Hafjell (Nor) und beim Klassiker in Adelboden (Sz) als 22. zweimal in die Weltcuppunkte gefahren war. „Das darfst du aber gerade auf dem amerikanischen Schnee nicht machen. Grundsätzlich glaube ich allerdings schon, dass wir mit dem Schwung und dem Material auf dem richtigen Weg sind.“