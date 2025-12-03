Vorteilswelt
Packender Dreikampf

Alle WM-Szenarien! Showdown um die Formel-1-Krone

Formel 1
03.12.2025 06:02
Lando Norris, Oscar Piastri oder Max Verstappen (von li. nach re.) – wer holt den WM-Titel?
Lando Norris, Oscar Piastri oder Max Verstappen (von li. nach re.) – wer holt den WM-Titel?(Bild: GEPA)

Mit Hochspannung geht in Abu Dhabi das finale Grand-Prix-Wochenende in der Formel-1-Weltmeisterschaft in Szene. Mit dem britischen WM-Leader Lando Norris (McLaren) und seinen Verfolgern Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen gleich drei Piloten nach der Krone in der Motorsport-Königsklasse. 

0 Kommentare

Norris hat mit 408 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf den niederländischen Vierfach-Champion Verstappen sowie 16 auf seinen australischen Teamkollegen Piastri.

Hier der WM-Stand:

Der Brite Norris steht somit in der „Pole-Position“. Der 26-Jährige wird erstmals Weltmeister, wenn ...

... er in Abu Dhabi in den Top 3 landet.

... er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt.

... er Sechster oder Siebenter wird und seine beiden Kontrahenten nicht gewinnen.

... er Achter wird und Verstappen maximal Dritter und Piastri nicht gewinnt.

... er Neunter wird und Verstappen nicht in den Top 3 landet und Piastri nicht gewinnt.

... er Zehnter wird oder außerhalb der Top 10 landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.

Verstappen (28) wird zum fünften Mal in Serie Weltmeister, wenn ...

... er in Abu Dhabi gewinnt und Norris nicht in den Top 3 landet.

... er Zweiter wird und Norris maximal Achter und Piastri nicht gewinnt.

... er Dritter wird und Norris maximal Neunter und Piastri nicht gewinnt.

Piastri (24) wird erstmals Weltmeister, wenn ...

... er gewinnt und Norris maximal Sechster wird.

... er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen die Top 3 verpasst.

