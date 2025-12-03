Nonnen von Goldenstein bitten jetzt Papst um Hilfe

Kein Ende im Streit von Goldenstein, jetzt ist der Vatikan am Zug! Sowohl die drei wehrhaften Schwestern als auch ihre geistliche Obrigkeit hoffen auf Hilfe aus Rom. Selbst die Exkommunikation der drei Nonnen steht im Raum. Spricht gar Papst Leo XVI. ein Machtwort?
„Wir haben keine Angst und vertrauen ganz auf Papst Leo. Er wird das Richtige tun.“ Schwester Bernadette bleibt kämpferisch. Für sie und ihre Mitschwestern Regina und Rita bleibt weiterhin klar: „Aufgeben ist keine Option.“ Im Gegenteil! Die drei betagten Nonnen von Goldenstein gehen jetzt selbst in die Offensive.
