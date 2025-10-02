Bei diesem Amts-Wirrwarr wäre Asterix verzweifelt

Die Recherchearbeit im Journalismus hat sich spätestens seit der Entwicklung künstlicher Intelligenz grundlegend geändert, neue Funktionen helfen bei manchen Arbeiten. Dagegen klingt das Informationsfreiheitsgesetz wie ein unbedeutendes Element für den Redakteur. Jedoch sind für ChatGPT und Co. viele Daten und Statistiken nicht erreichbar. Also dann doch wieder das altbewährte Outlook öffnen und E-Mail-Anfragen an Behörden versenden.