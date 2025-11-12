Warum immer mehr ihre Heimat verlassen müssen

Während in Österreich darüber noch wenig diskutiert wird, warnen Forschende vor einer dramatischen Entwicklung weltweit. Laut UNO-Flüchtlingshilfe mussten allein zwischen 2008 und 2021 rund 376 Millionen Menschen ihre Heimat wegen klimabedingter Katastrophen verlassen. Damit sind es mehr Menschen als durch Krieg und Gewalt. Besonders betroffen sind Länder des globalen Südens, etwa in Afrika und Asien.