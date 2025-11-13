Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Riesch rechnet ab

Vonn? „Wenn ich sie geschlagen habe, …“

Ski Alpin
13.11.2025 12:50
Lindsey Vonn (links) und Maria Riesch waren über Jahre hinweg erbitterte sportliche Rivalinnen.
Lindsey Vonn (links) und Maria Riesch waren über Jahre hinweg erbitterte sportliche Rivalinnen.(Bild: GEPA)

Ski-Ikone Maria Riesch hat in einem Podcast über ihre zerbrochene Freundschaft mit Dauer-Rivalin Lindsey Vonn gesprochen. „Sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe“, erklärt die Deutsche. Auch eine Aussprache konnte die Wogen demnach nicht ganz glätten.

0 Kommentare

Es war ein Duell, dass die Ski-Welt über Jahr hinweg in ihren Bann gezogen hat. Maria Riesch und Lindsey Vonn lieferten sich ein ums andere Mal erbitterte Kämpfe auf der Piste. Dabei waren die Deutsche und die US-Amerikanerin trotz ihrer sportlichen Rivalität lange befreundet. Doch dann ging die Freundschaft doch in die Brüche.

Lesen Sie auch:
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Wegen Größe und Alter
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
02.11.2025
Vor Saisonstart
„Absolut möglich!“ Riesch glaubt an Ski-Sensation
24.10.2025

Der Wettkampf zwischen ihr und Vonn sei immer wieder auch medial angeheizt worden, betont Riesch im Podcast „Deep Dive“ von „Sport1“. Nachdem es dann auch sportlich immer enger zur Sache ging und man sich um den Gesamtweltcup duellierte, sei schließlich der große Knall erfolgt, so Riesch. 

„Eine extremere Nummer“
„Da gab es dann auch Knatsch“, erklärt die 40-Jährige und führt aus: „Wir sind schon sehr unterschiedlich. Sie ist schon sehr, sehr ehrgeizig und getrieben. Ich bin auch ehrgeizig, aber sie ist da noch mal eine extremere Nummer.“ 

Dieser Ehrgeiz sollte schließlich auch für die Freundschaft zu einem Knackpunkt werden, deutet Riesch an. „Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie daran schuld war, dass wir uns entzweit haben, da hatte sicher jeder seinen Anteil daran gehabt. Sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe.“

Vonn hat noch nicht genug
Nach dem Ende ihrer sportlichen Rivalität hätten sich Riesch und Vonn zu einer Aussprache getroffen, verrät die Deutsche. Doch „das Verhältnis ist nicht mehr so, wie es vorher zwischen uns war“, stellt die ehemalige Ski-Rennläuferin klar.

Während Riesch dem Weltcup den Rücken zugekehrt hat, hat Vonn in der vergangenen Saison ihr Comeback gegeben. Ihr großes Ziel sind dabei die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
Kampf
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Ski Alpin
Riesch rechnet ab
Vonn? „Wenn ich sie geschlagen habe, …“
Krone Plus Logo
Max Franz vor Comeback
„Weiß nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei bin“
Weltmeisterin verliebt
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
Planschen im Pool
Österreichs Speed-Ass gewährt private Einblicke
Krone Plus Logo
Nach zwei Jahren Pause
ÖSV-Abfahrerin fiebert ihrem Renncomeback entgegen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf