„Weiß nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei bin“

Diesen Donnerstag, genau vor drei Jahren, änderte sich das Leben von ÖSV-Speedspezialist Max Franz schlagartig. Am 13. November 2022 kam der Weißbriacher beim Training in den USA in Copper Mountain schwer zu Sturz, zog sich dabei Frakturen in beiden Beinen zu. Was folgte, waren insgesamt fünf Operationen in einem Zeitraum von 14 Monaten.