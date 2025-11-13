Arabischer Zauber im Oman

Da die Fahrzeuge mit GPS ausgerüstet sind, drohen hohe Pönalzahlungen bei der Rückgabe. Diese können in den meisten großen Weltwährungen bezahlt werden. Außer in israelischen Schekel. Das Land ist – wie die meisten arabischen Länder – antizionistisch eingestellt. Zwar gab es zuletzt Annäherungen zwischen dem Sultanat und Israel, die Einfuhr der Währung ist allerdings immer noch verboten. Karten in Hotels, Museen oder im Flugzeug der staatseigenen Oman Air zeigen den Staat Israel nicht. Und spricht man mit der – an sich ausnehmend freundlichen – Bevölkerung über den Konflikt im Nahen Osten, so werden die Mienen schnell finster. Aber es gibt ja genügend andere Themen.