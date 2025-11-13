Safe geknackt und dann Millionen-Brand gelegt

In der Vorwoche schnappte die Polizei in Premstätten bei Graz einen 19-jährigen Serien-Einbrecher. Jetzt kristallisierte sich heraus, dass der arbeitslose Kroate offenbar auch ein Brandstifter ist. Das Millionen-Feuer in der örtlichen Mittelschule soll auf seine Kappe gehen – er wollte Spuren verwischen.