Safe geknackt und dann Millionen-Brand gelegt

In der Vorwoche schnappte die Polizei in Premstätten bei Graz einen 19-jährigen Serien-Einbrecher. Jetzt kristallisierte sich heraus, dass der arbeitslose Kroate offenbar auch ein Brandstifter ist. Das Millionen-Feuer in der örtlichen Mittelschule soll auf seine Kappe gehen – er wollte Spuren verwischen.
Es waren sehr intensive Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Unterpremstätten nach einer Vielzahl von Einbrüchen und einer Brandstiftung in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt geführt wurden. In der Vorwoche dann die Erfolgsmeldung: Ein 19-jähriger Kroate konnte überführt werden.
