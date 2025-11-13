Blutige Hände überführten Autoeinbrecher in Wien

Spuren an den Händen

Beamte trafen auf einen 33 Jahre alten Algerier, auf den die Beschreibung zutraf. Darüber hinaus wiesen seine Hände verdächtige Spuren auf – sie waren blutig. Seitens der Polizei wird angenommen, dass die Verletzungen beim Einschlagen der Fahrzeugscheibe entstanden waren. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten zudem die Sonnenbrille des 54-jährigen Autobesitzers, außerdem auch noch einen gefälschten Personalausweis.