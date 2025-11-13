Blutige Hände überführten Autoeinbrecher in Wien

Überschaubar war die Beute eines Autoeinbrechers am Mittwochmorgen in Wien-Brigittenau. Weit kam der mutmaßliche Täter ebenfalls nicht, zudem sollten ihn Verletzungen überführen, die er sich beim gewaltsamen Eindringen in den Pkw zugezogen hatte.
Kurz vor 7.40 Uhr hatte der zunächst Unbekannte am Sachsenplatz die hintere Scheibe des Pkw eines 54-Jährigen eingeschlagen und war so ins Innere gelangt. Viel zu holen gab es für den Täter offenbar nicht – lediglich eine Sonnenbrille nahm er an sich und ergriff danach die Flucht.
Sein kriminelles Treiben war allerdings nicht unbemerkt geblieben. Es wurde sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet, die wenig später bereits von Erfolg gekrönt war.
Spuren an den Händen
Beamte trafen auf einen 33 Jahre alten Algerier, auf den die Beschreibung zutraf. Darüber hinaus wiesen seine Hände verdächtige Spuren auf – sie waren blutig. Seitens der Polizei wird angenommen, dass die Verletzungen beim Einschlagen der Fahrzeugscheibe entstanden waren. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten zudem die Sonnenbrille des 54-jährigen Autobesitzers, außerdem auch noch einen gefälschten Personalausweis.
Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.