Moskau rüstet auf

Selenskyj: Putin plant großen Krieg für 2029-2030

Außenpolitik
13.11.2025 13:00
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj(Bild: AP/Efrem Lukatsky)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj denkt, dass in Europa demnächst noch ein größerer Krieg stattfinden wird. Dass Russland seine Produktion von militärischer Ausrüstung fördere, deute darauf hin, dass das Land sich auf einen größeren Konflikt vorbereite, „2029 oder 2030“, vermutet Selenskyj.

Selenskyj merkte an, dass Russland derzeit nicht die Absicht habe, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. „Angesichts der Lage auf dem Schlachtfeld sehen wir keine Anzeichen dafür, dass Russland aufhören will. Das Problem ist, dass wir angesichts der Verteidigungsindustrie Russlands sehen, dass sie ihre Produktion steigern. Und wir gehen davon aus, dass sie diesen Krieg fortsetzen wollen“, fügte er hinzu.

Präsident fordert mehr Druck auf Moskau
Seiner Ansicht nach könnte gemeinsamer Druck Russland dazu zwingen, den Krieg zu unterbrechen. Er forderte internationale Partner auf, darüber nachzudenken, wie man die Russen jetzt in der Ukraine stoppen kann. Es sei alles zu tun, um die Fähigkeiten der Russen zu reduzieren, „ihnen kein Geld zu geben, das sie immer noch aus der Energiegewinnung beziehen können. Und ihnen keine Waffen zu geben.“

Die USA haben Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, und forderten Moskau auf, unverzüglich einem Waffenstillstand in der Ukraine zuzustimmen. Selenskyj erklärte, dass sich die Verluste Russlands allein durch diese Sanktionen innerhalb eines Jahres auf mindestens 50 Milliarden Dollar (43,19 Mrd. Euro) belaufen würden.

Russland erobert weitere Orte
Russland meldete unterdessen die Einnahme weiterer Dörfer in der Ostukraine. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Donnerstag mit, Synelnykowe in der Region Charkiw und Danyliwka in der Region Dnipropetrowsk erobert zu haben.

