WKO: Mahrer-Rücktritt fix – Tirolerin übernimmt!

Losgetreten hatte die Gagenaffäre jener Umstand, dass Mahrer als OeNB-Präsident 88.000 Euro pro Jahr zusätzlich zu seinem Gehalt als WKO-Präsident erhielt. Auch andere Gehaltserhöhungen in der Kammer hatten für Aufsehen gesorgt. Mahrer hatte daraufhin angekündigt, seine Position in der Nationalbank „zeitnah“ abzugeben. Nun ist er wohl auch seinen Posten in der Wirtschaftskammer los.