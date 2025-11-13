Larven stehen bei der WM nicht am Speiseplan

Mögen die Spiele beginnen! Am Freitag startet im australischen Adelaide die WM der Beachvolleyballer. Und die Frauentaler Schwestern Ronja und Dorina Klinger konnten es diesmal deutlich ruhiger angehen als bei ihrer Premiere vor zwei Jahren in Mexiko. „Da mussten wir bis zum letzten Turnier um die Teilnahme zittern“, denken beide zurück. „Heuer waren wir im Sommer schon qualifiziert. Dadurch sind wir auch fitter, weil wir nicht jedes Turnier spielen mussten. Obwohl die Saison schon sehr lange ist.“