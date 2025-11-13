Austria: Gewerkschaft schaltet jetzt Anwalt ein

Es geht um den Vertrag von Austria Klagenfurts Tristan Schoppitsch – ein Anwalt kümmert sich per Klage nun drum. Tristans für Austria Wien spielender Bruder Silas Schoppitsch wurde indes vom kanadischen Nationalteam einberufen. Und: Warum park(t)en Autos der Finanzpolizei vor dem Klubhaus der Violetten?