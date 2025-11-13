US-Star macht jetzt Beautymasken für Kleinkinder

Es soll auch weitere Produkte geben

Mitchell möchte diese Kritik nicht gelten lassen. Die Idee sei entstanden, weil ihre Töchter sie häufig beim Auftragen von Gesichtsmasken beobachteten und selbst ausprobieren wollten. Gegenüber Elle sagte sie, man denke darüber nach, künftig weitere Produkte zu veröffentlichen - einen Zeitplan gebe es aber noch nicht.