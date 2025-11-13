Des Nudels Kern: Wie die perfekte Pasta gelingt

Wie viel Wasser und Salz braucht man, und wie lange muss alles kochen, damit Spaghetti, Fusilli & Co. gelingen? Über diese Fragen wird nicht nur unter Köchen, sondern auch in Familien leidenschaftlich debattiert. Wissenschaftler haben nun versucht, das Geheimnis der perfekten Pasta zu ergründen – mittels Teilchenbeschleuniger und Neutronenquellen.
Ob Sie Ihre Spaghetti lieber „al dente“ oder schön weich mögen – zu Hause ist es oftmals schwierig, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Nicht selten erlebt man, dass Nudeln zu einem Brei zerfallen – insbesondere bei glutenfreien Alternativen. Wissenschaftler aus Großbritannien, Frankreich und Schweden haben daher mittels physikalischer Methoden zu ergründen versucht, wie die perfekte Pasta gelingt. Dabei drangen sie laut eigenen Angaben zu den „innersten Geheimnissen“ von Spaghetti und Co. vor.
