Razzia gegen Extremisten: Hälfte sind Jugendliche

Hausdurchsuchungen, Einvernahmen und gezielte Ansprachen von Gefährdern: Bei der Polizei in Österreich, Schweiz und Deutschland läuft derzeit eine Großrazzia gegen radikal-islamistische Gefährder. Laut einer Aussendung des Innenministeriums (BMI) kam es bereits zu mehreren Festnahmen. Zahlreiche Gefährder – in Summe 110 – konnten ausgeforscht und gezielt angesprochen werden. Die Maßnahmen laufen noch, genauere Zahlen werden erst nach Abschluss bekannt gegeben.

10 Jahre Paris: Polizei verstärkt Schutz vor Anschlägen

Der Verfassungsschutz gehe „konsequent gegen jede Form von Extremismus“ vor – ohne Unterschied, ob politisch oder religiös motiviert, äußerte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zur Arbeit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Am heutigen zehnten Jahrestag der Anschläge von Paris, bei denen 130 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden, koordinierte diese gemeinsam mit den neun Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) sowie den Justizbehörden die Einsätze. Besonders im Vorfeld der Weihnachtszeit soll so für Sicherheit gesorgt werden, da Weihnachtsmärkte immer wieder Ziel von islamistischen Angriffen waren.