US-Sanktionen: Ausnahme für Ungarn ist befristet

Die Dauer der Ausnahme ist laut US-Außenminister Marco Rubio auf ein Jahr begrenzt, zitierte das Onlineportal „portfolio.hu“ am heutigen Donnerstag. Das klang nach dem Besuch des ungarischen rechtsnationalen Premiers Viktor Orbán bei US-Präsident Donald Trump am 7. November in Washington noch anders. Budapest hatte damals erklärt, von Trump eine unbefristete Ausnahmeregelung erhalten zu haben.