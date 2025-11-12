So lässt der „Heidelbeerhugo“ seine Kilos purzeln

Der „Heidelbeerhugo“ gilt in der österreichischen Kabarettszene noch als Newcomer. Schließlich steht der 42-jährige Wiener, der eigentlich Michael Bauer heißt und zehn Jahre lang die Flugblätter eines Baumarktes gestaltete, erst seit drei Jahren auf der Bühne. Trotzdem hat er bereits sein zweites Soloprogramm am Start. „Zehn-Meter-Turm“ heißt es und handelt von Beinahe-Erfolgen und Bauchlandungen.