So lässt der „Heidelbeerhugo“ seine Kilos purzeln

Seit er mit Comedy-Videos auf TikTok und bei der ORF-„Comedy Challenge“ aufgefallen ist, ist der „Heidelbeerhugo“ als Kabarettist dick im Geschäft. Um gute Figur zu machen, drosselt er gerade sein Kampfgewicht. Wie ihm das gelingt und welche Tipps er gegen Heißhungerattacken parat hat.
Der „Heidelbeerhugo“ gilt in der österreichischen Kabarettszene noch als Newcomer. Schließlich steht der 42-jährige Wiener, der eigentlich Michael Bauer heißt und zehn Jahre lang die Flugblätter eines Baumarktes gestaltete, erst seit drei Jahren auf der Bühne. Trotzdem hat er bereits sein zweites Soloprogramm am Start. „Zehn-Meter-Turm“ heißt es und handelt von Beinahe-Erfolgen und Bauchlandungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.