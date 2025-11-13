Modric fliegt mit Ryanair – Fans scherzen im Netz

Ryanair mit Tweet

Die prominenten Mitreisenden blieben natürlich nicht unbemerkt. Ryanair nutzte die Gelegenheit für einen flotten Spruch auf X: „Wenn Modric mit uns fliegen kann, kannst du das auch.“ Der Beitrag löste eine Vielzahl von Reaktionen aus, viele davon mit ironischem Unterton. „Selbst Modric findet dort keine Beinfreiheit“, scherzte ein User. Oder: „Er wartet immer noch darauf, dass sein Gepäck mit dem Bus ankommt. Denn nicht einmal er ist reich genug, um sich die Übergepäckgebühren von RyanAir leisten zu können.“