„Keine Beinfreiheit“

Modric fliegt mit Ryanair – Fans scherzen im Netz

Fußball International
13.11.2025 13:02
Luka Modrić
Luka Modrić(Bild: AFP/APA/STRINGER)

Luka Modrić reist bodenständig: Der 40-Jährige flog zum WM-Qualifikationsspiel der Kroaten nicht im Privatjet, sondern mit einer Ryanair-Maschine von Bergamo nach Zagreb. Fans scherzen darüber im Netz.

0 Kommentare

Um Stress und Aufmerksamkeit zu vermeiden, greifen viele Fußballprofis auf Privatflieger zurück. Modrić aber machte es anders: Der Rekordnationalspieler und ehemalige Real-Madrid-Star nutzte die Billigairline Ryanair für den Weg ins kroatische Teamcamp. Mit ihm auch im Flugzeug: Mario Pasalic von Atalanta Bergamo.

Ryanair mit Tweet
Die prominenten Mitreisenden blieben natürlich nicht unbemerkt. Ryanair nutzte die Gelegenheit für einen flotten Spruch auf X: „Wenn Modric mit uns fliegen kann, kannst du das auch.“ Der Beitrag löste eine Vielzahl von Reaktionen aus, viele davon mit ironischem Unterton. „Selbst Modric findet dort keine Beinfreiheit“, scherzte ein User. Oder: „Er wartet immer noch darauf, dass sein Gepäck mit dem Bus ankommt. Denn nicht einmal er ist reich genug, um sich die Übergepäckgebühren von RyanAir leisten zu können.“

Fanfoto in Zagreb
Nach der Landung in Zagreb nahm sich Modric zudem Zeit für Anhänger des Milan-Kooperationsklubs Istra, posierte für Erinnerungsfotos und zeigte sich einmal mehr als bodenständiger Superstar.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

