Der Kranz-Trend für einen stimmungsvollen Advent

Angesagte Materialien und Farben

Für einen Adventkranz mit einem Durchmesser von rund 40 Zentimetern braucht die Expertin etwa eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Die Trendmaterialien für den Lichterkranz variieren von Jahr zu Jahr – je nachdem, welche Art von Dekoration gerade angesagt ist. Metzner: „Heuer bestehen die Kränze meist aus gemischtem Reisig mit Beeren dazwischen. Bei den Farben für die Dekoration dominieren Mokka- und Brauntöne.“