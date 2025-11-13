Vorteilswelt
Noch nie dokumentiert

Fünf Meter großer Hai vor Mallorca erspäht

Ausland
13.11.2025 13:22
Der Stumpfnasen-Sechskiemerhai ist weltweit verbreitet – im Atlantik, Pazifik, Indischen Ozean ...
Der Stumpfnasen-Sechskiemerhai ist weltweit verbreitet – im Atlantik, Pazifik, Indischen Ozean und auch im Mittelmeer.(Bild: Krone KREATIV/Shark Med, Save the Med, Fundación Miralles simon – stock.adobe.com)

Türkisblaues Wasser und wunderschöne Strände haben die spanische Insel zu einem beliebten Urlaubsziel gemacht. Doch auch unter der Oberfläche gibt es dort jede Menge Spannendes zu entdecken – wie etwa einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai, auch Grauhai genannt.

0 Kommentare

Am 1. Februar wurde der Nationalpark Cabrera auf dem Eiland zum größten Nationalpark Spaniens auserkoren. Damit werden nicht nur 90.000 Hektar Meer und Land geschützt, sondern auch die faszinierende Artenvielfalt.

Der Grauhai ist dabei nur die herausragendste Entdeckung, wie die neue Studie „Haie und Rochen im Nationalpark Cabrera: Untersuchung ihrer Vielfalt, Häufigkeit, Saisonalität und Bewegungsmuster mittels nicht-invasiver Techniken“ zu Tage beförderte.

Der Blauhai kann mit einer Länge von über vier Metern und einem Gewicht von über 200 Kilogramm ...
Der Blauhai kann mit einer Länge von über vier Metern und einem Gewicht von über 200 Kilogramm aufwarten. Er ist einer der größten Raubfische.(Bild: © Ture Tempelmann stock.adobe)
Der Katzenhai kann bis zu zwei Meter lang werden und bringt bis zu fünf Kilogramm auf die Waage. ...
Der Katzenhai kann bis zu zwei Meter lang werden und bringt bis zu fünf Kilogramm auf die Waage. Den Namen erhielt er aufgrund seiner schmalen Pupillen, die wie Katzenaugen anmuten.(Bild: Capricorn Two - stock.adobe.com)

Weitere Haiarten 
Besonders häufig stießen die Forscher bei ihrer Untersuchung auf Katzenhaie und wiesen 25 solche Exemplare nach. Auch Fotos von Weißrochen, die im Mittelmeer vom Aussterben bedroht sind, konnten erstmals geschossen werden. Dokumentiert werden konnten innerhalb eines Jahres zudem 17 Blauhaie und einige wenige Makohaie.

Kommentare

