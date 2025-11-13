Noch nie dokumentiert
Fünf Meter großer Hai vor Mallorca erspäht
Türkisblaues Wasser und wunderschöne Strände haben die spanische Insel zu einem beliebten Urlaubsziel gemacht. Doch auch unter der Oberfläche gibt es dort jede Menge Spannendes zu entdecken – wie etwa einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai, auch Grauhai genannt.
Am 1. Februar wurde der Nationalpark Cabrera auf dem Eiland zum größten Nationalpark Spaniens auserkoren. Damit werden nicht nur 90.000 Hektar Meer und Land geschützt, sondern auch die faszinierende Artenvielfalt.
Der Grauhai ist dabei nur die herausragendste Entdeckung, wie die neue Studie „Haie und Rochen im Nationalpark Cabrera: Untersuchung ihrer Vielfalt, Häufigkeit, Saisonalität und Bewegungsmuster mittels nicht-invasiver Techniken“ zu Tage beförderte.
Weitere Haiarten
Besonders häufig stießen die Forscher bei ihrer Untersuchung auf Katzenhaie und wiesen 25 solche Exemplare nach. Auch Fotos von Weißrochen, die im Mittelmeer vom Aussterben bedroht sind, konnten erstmals geschossen werden. Dokumentiert werden konnten innerhalb eines Jahres zudem 17 Blauhaie und einige wenige Makohaie.
