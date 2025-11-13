Kardashians mussten Bilder von Sussexes löschen!

Das sei aber schon im Vorfeld klar gewesen, heißt es dazu in der „Daily Mail“ weiter. Denn das Paar habe auf einem Formular zur Foto-Einwilligung, das den Gästen vorab zum Ausfüllen gegeben worden war, „Nein“ angekreuzt. Daher mussten Kris, Kim und Co. die Fotos, die sie im ersten Überschwang auf Instagram veröffentlicht hatten, auch umgehend wieder löschen.