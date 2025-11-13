Kardashians mussten Bilder von Sussexes löschen!

Und plötzlich waren die Fotos weg! Tagelang haben die Kardashian-Fans sich wohl gefragt, ob sie sich verschaut haben. Denn aus den Instagram-Postings von Kris Jenner, Kim Kardashian und Co. wurden die Bilder von Prinz Harry und Herzogin Meghan klammheimlich wieder gelöscht. Doch was war der Grund?
Dass es um ihren Party-Besuch bei Kris Jenner einen Mordsbahö geben würde, das hätten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry wohl auch schon im Vorfeld denken können. Und so dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Bilder der Party-Royals auf den Social-Media-Profilen der Kardashians fanden.
Harry beim Tanzen mit Kris und Meghan
Die Schnappschüsse zeigten die Sussexes etwa beim Posieren mit Kris Jenner, aber auch Harry, der ein Tänzchen mit dem Geburtstagskind wagte. Und Kim Kardashian hatte sich schließlich auch Meghan für ein gemeinsames Erinnerungsfoto geschnappt.
Doch so schnell die Bilder auf den Instagram-Profilen der Kardashians auch auftauchten, so schnell verschwanden sie auch wieder. Und alle rätselten: Was hatte es damit auf sich?
„Nein“ angekreuzt
Tagelang herrschte Stillschweigen zur Causa – sowohl vom Kardashians-Clan, als auch von den Sussexes selbst. Doch jetzt die Enthüllung: Harry und Meghan waren schlicht nicht damit einverstanden, dass Fotos von ihnen, die während der Feier aufgenommen wurden, veröffentlicht werden, wie das „People“-Magazin schrieb.
Das sei aber schon im Vorfeld klar gewesen, heißt es dazu in der „Daily Mail“ weiter. Denn das Paar habe auf einem Formular zur Foto-Einwilligung, das den Gästen vorab zum Ausfüllen gegeben worden war, „Nein“ angekreuzt. Daher mussten Kris, Kim und Co. die Fotos, die sie im ersten Überschwang auf Instagram veröffentlicht hatten, auch umgehend wieder löschen.
„So billig!“
Für Harrys und Meghans Besuch bei der rauschenden 70er-Party von Kris Jenner, die auf dem Anwesen von Jeff Bezos unter einem 007-Motto gefeiert wurde, hatte es im Nachhinein jedenfalls jede Menge Kritik gehagelt.
„Diese Leute mögen in Amerika Stars sein, aber diese pure Prahlerei steht im Widerspruch zu dem, was Prinz William mit seinem Leben und der Monarchie erreichen will“, ätzte ein Palast-Insider.
Besonders in der Kritik stand aber, dass Harry und Meghan ausgerechnet am Remembrance Sunday, der von der Royal Family immer mit größtem Respekt begangen wird, die Korken knallen ließen. „Es ist so billig“, so die royale Quelle. „Das zeigt deutlich, wie weit Harry vom Rest der Familie entfernt ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.