Neunjährige rettete Mutter nach Kollaps das Leben

Stolz sind Marion und Jürgen Immervoll aus Eggern im Bezirk Gmünd auf ihre beiden Töchter – zurecht. Vanessa (13) engagiert sich bereits beim Jugendrotkreuz und hat schon das Wichtigste über Erste Hilfe gelernt. Vieles von diesem Wissen hat sie zu Hause auch an ihre jüngere Schwester Fiona weitergegeben. Und das hat der Mutter der beiden Mädchen das Leben gerettet.