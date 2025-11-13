Neunjährige rettete Mutter nach Kollaps das Leben

Als Frau plötzlich kollabierte, blieb die Tochter ruhig, leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Dafür gab es sogar Lob von den Rettungsprofis.
Stolz sind Marion und Jürgen Immervoll aus Eggern im Bezirk Gmünd auf ihre beiden Töchter – zurecht. Vanessa (13) engagiert sich bereits beim Jugendrotkreuz und hat schon das Wichtigste über Erste Hilfe gelernt. Vieles von diesem Wissen hat sie zu Hause auch an ihre jüngere Schwester Fiona weitergegeben. Und das hat der Mutter der beiden Mädchen das Leben gerettet.
Tochter zögerte nicht
Die dramatischen Momente im September wird die Familie wohl nie vergessen. Marion war plötzlich zusammengebrochen. Sie hatte einen Kollaps erlitten. Fiona war zu Hause, erkannte sofort den Ernst der Lage und zögerte nicht. Die Neunjährige bewahrte Ruhe, brachte ihre Mutter in stabile Seitenlage und setzte die Rettungskette in Gang – so konnte die Patientin rechtzeitig ins Spital gebracht werden.
„Da zählt jede Minute!“
Nach der Genesung stattete jetzt Rotkreuz-Präsident Hans Ebner mit Bezirksstellen-Chef Johannes Zeller sowie den Sanitätern Stefan Uitz und Anton Kanzian, die im Herbst in Eggern im Einsatz waren, der Familie Immervoll einen Besuch ab. Sie alle zeigten sich von Fiona beeindruckt. „Dass ein Kind in diesem Alter so umsichtig und richtig reagiert, ist großartig“, lobte Ebner die junge Lebensretterin: „Wenn ein Mensch kollabiert, zählt jede Minute.“
