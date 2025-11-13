Regierung bessert bei Zuverdienst-Regelung nach

„Das war nicht intendiert“, hieß es am Donnerstag aus dem Arbeitsministerium. Künftig soll es eine Ausnahmeregelung für Teilnehmende von Schulungen geben, aber nur, wenn die Aus- oder Fortbildung mindestens vier Monate dauert. Der Entwurf für einen Initiativantrag sei bereits ausgearbeitet und werde noch mit den Koalitionspartnerinnen und -partnern abgestimmt, teilte das Ministerium mit.