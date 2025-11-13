Vorteilswelt
Klein, aber oho:

Nur 1,72 Meter! Doch Basketballer überragt alle

Steiermark
13.11.2025 07:00
In der Basketball-Liga sind die Gegner oft einen Kopf größer. Für Tevin Brewer kein Problem, er ...
In der Basketball-Liga sind die Gegner oft einen Kopf größer. Für Tevin Brewer kein Problem, er spielt sie einfach mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit „schwindlig“.(Bild: GEPA)

Er ist nur 1,72 Meter groß! Auf dem Court ist er aber ein Gigant: Tevin Brewer spielte sich bereits in die Herzen der Grazer Basketball-Fans. Wie er Zweiflern das Fürchten lehrt, warum er sich King Kong auf den Unterarm tätowiert hat und wie er als „kleine Mann“ zum größten Spieler der Liga werden möchte.

0 Kommentare

Seine Mitspieler sehen aus wie Bodyguards. Echte Riesen, teilweise über zwei Meter groß. Und mittendrin dribbelt er: Tevin Brewer, 172cm groß. Im Vergleich zu seinen Kollegen ein (Basketball-)Zwerg. Auf den ersten Blick wirkt er fast wie ein verirrter Schulbub. Sieht man ihm aber genauer zu, traut man seinen Augen nicht: Dieser Typ ist nicht nur pfeilschnell, sondern einer der besten Basketballer der österreichischen Liga!

