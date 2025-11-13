Nur 1,72 Meter! Doch Basketballer überragt alle

Seine Mitspieler sehen aus wie Bodyguards. Echte Riesen, teilweise über zwei Meter groß. Und mittendrin dribbelt er: Tevin Brewer, 172cm groß. Im Vergleich zu seinen Kollegen ein (Basketball-)Zwerg. Auf den ersten Blick wirkt er fast wie ein verirrter Schulbub. Sieht man ihm aber genauer zu, traut man seinen Augen nicht: Dieser Typ ist nicht nur pfeilschnell, sondern einer der besten Basketballer der österreichischen Liga!