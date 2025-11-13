Nur 1,72 Meter! Doch Basketballer überragt alle

Er ist nur 1,72 Meter groß! Auf dem Court ist er aber ein Gigant: Tevin Brewer spielte sich bereits in die Herzen der Grazer Basketball-Fans. Wie er Zweiflern das Fürchten lehrt, warum er sich King Kong auf den Unterarm tätowiert hat und wie er als „kleine Mann“ zum größten Spieler der Liga werden möchte.
Seine Mitspieler sehen aus wie Bodyguards. Echte Riesen, teilweise über zwei Meter groß. Und mittendrin dribbelt er: Tevin Brewer, 172cm groß. Im Vergleich zu seinen Kollegen ein (Basketball-)Zwerg. Auf den ersten Blick wirkt er fast wie ein verirrter Schulbub. Sieht man ihm aber genauer zu, traut man seinen Augen nicht: Dieser Typ ist nicht nur pfeilschnell, sondern einer der besten Basketballer der österreichischen Liga!
