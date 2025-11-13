Zwei junge Frauen mit Handicap auf Arbeitssuche

Großmutter will Enkelin und Freundin unterstützen

Mit ganzer Hingabe setzt sich die Oma dafür ein, dass die beiden jungen Frauen wieder eine Beschäftigung finden können. Ihre Enkelin hat den Staplerführerschein in der Tasche. Den dazugehörigen Beruf habe sie bereits mit Freude ausgeübt, wie die Oma schildert. Derzeit versucht Jasmin, im zweiten Anlauf die Prüfung für den Kfz-Führerschein zu meistern.