Vor Österreich-Duell! Italien droht nächste Absage

Fällt nach Jannik Sinner nun auch das nächste Aushängeschild der Italiener für die Davis-Cup-Endrunde aus? Am Rande der ATP-Finals in Turin verdichten sich jetzt die Hinweise darauf, dass Lorenzo Musetti absagen könnte. Beide Top-10-Spieler des Landes würden demnach im Viertelfinale gegen Österreich nicht auf dem Platz stehen.
„Musetti spielt seit acht Wochen ununterbrochen, zudem wird er bald Papa. Wir haben gesagt, dass wir nach den ATP Finals noch einmal über die ganze Sache reden“, erklärt Italiens Davis-Cup-Kapitän Filippo Volandri am Rande der ATP-Finals in Turin.
Zwei Alternativen stehen zur Verfügung
Die Nummer neun der Tennis-Weltrangliste ist derzeit in Turin im Einsatz. Die Erschöpfung war dem 23-Jährigen bereits am Dienstag anzusehen, als er sich mit einer mentalen Meisterleistung noch den 2:1-Sieg gegen Alex de Minaur sicherte.
Wenn Musetti absagt, dürften entweder Lorenzo Sonego (ATP 39) oder Luciano Darderi (ATP 26) für das Duell gegen Österreich nachrücken. Bereits im Kader sind zudem Falvio Cobolli (ATP 22), Matteo Berrettini (ATP 56) sowie die Doppelspezialisten Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Jannik Sinner hat bereits abgesagt und dafür reichlich Kritik geerntet.
