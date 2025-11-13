Vor Österreich-Duell! Italien droht nächste Absage

Fällt nach Jannik Sinner nun auch das nächste Aushängeschild der Italiener für die Davis-Cup-Endrunde aus? Am Rande der ATP-Finals in Turin verdichten sich jetzt die Hinweise darauf, dass Lorenzo Musetti absagen könnte. Beide Top-10-Spieler des Landes würden demnach im Viertelfinale gegen Österreich nicht auf dem Platz stehen.